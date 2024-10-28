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        Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:30
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        Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Burak Divarcı ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gülsu Şehitler Meydanı’ndaki anıta çelenk bıraktı.

        Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anafartalar Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazeteyi dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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