Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Burak Divarcı ve Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Gülsu Şehitler Meydanı’ndaki anıta çelenk bıraktı.
Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Anafartalar Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet'in ilanını duyuran temsili gazeteyi dağıttı.
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