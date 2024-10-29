Sivas'ta Devlet THM Korosu "Cumhuriyet Bayramı" konseri verdi

Sanatçılar ve izleyicilerin 10. Yıl Marşı'nı seslendirmesiyle sona eren konsere, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.