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        Sivas'ta Devlet THM Korosu "Cumhuriyet Bayramı" konseri verdi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:10 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:19
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        Sivas'ta Devlet THM Korosu "Cumhuriyet Bayramı" konseri verdi
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        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro kahramanlık türküleri seslendirdi.

        Konseri izlemeye gelenler, sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ederek, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu gönüllerince yaşadı.

        Sanatçılar ve izleyicilerin 10. Yıl Marşı'nı seslendirmesiyle sona eren konsere, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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