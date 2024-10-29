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        Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

        Sivas'ın Ulaş, Zara, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:40
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        Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
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        Sivas'ın Ulaş, Zara, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan tören, Ulaş Spor Salonu'nda devam etti.

        Kaymakam Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey, törene katılan öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zafer, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencilerinin şiirler okuduğu ve çeşitli gösteriler sunduğu törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Zara

        Zara ilçesindeki tören, Kaymakam Vekili Bünyamin İlkay'ın makamda tebrikleri kabulüyle başladı.

        Tebrikat töreninin ardından Zara Millet Bahçesi'nde devam eden kutlamalarda, İlkay ve Belediye Başkanı Fatih Çelik tören alanında bulunanların bayramını tebrik etti.

        Öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları gösteriler, halk oyunları ve müzik şöleninin ardından program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Hafik

        Hafik Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Hafik Kaymakamı Yusuf Keten ve Belediye Başkanı Habip Görler, öğrencilerin ve programa katılanların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Keten, Türkiye'nin her geçen gün gücüne güç katarak daima ayakta olacağını söyledi.

        Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Destansı Cumhuriyet" adlı oratoryo gösterisi sahnelendiği törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Program, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Şarkışla

        Şarkışla ilçesindeki tören, Kaymakam Samet Öztürk'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        İlçe Stadyumu'nda devam eden törende, mehteran takımı gösteri sundu.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunan ve gösteriler sunulan tören, Şarkışla Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 101. Yıl Voleybol Turnuvası'nda dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Törene, Şarkışla Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Burak Divarcı, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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