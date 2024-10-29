Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.T. (35) yönetimindeki 58 AFS 152 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçta bulunan 9 yaşındaki Ç.T, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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