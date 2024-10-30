Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi

        Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bayraklarla donattıkları paraşütlerle gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

        Gösteri uçuşu, şehrin Bayrak Tepe mevkisine yakın noktalarından izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Hastalığı önceden uyarıyor!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Kurtarmak istedi ama başarılı olamadı! 'Sahte' yeme takıldı
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        İspanya'da sel: 51 kişi hayatını kaybetti
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri

        Benzer Haberler

        Evinde yaptığı padişah tuğralarını Millet Kütüphanesi'nde sergilemek istiyo...
        Evinde yaptığı padişah tuğralarını Millet Kütüphanesi'nde sergilemek istiyo...
        Sivas'ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
        Sivas'ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
        Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
        Sivas'ta CHP İl Teşkilatı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı