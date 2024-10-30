Sivas'ta yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi
Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin 101. yıl dönümü etkinleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bayraklarla donattıkları paraşütlerle gösteri uçuşu gerçekleştirildi.
Gösteri uçuşu, şehrin Bayrak Tepe mevkisine yakın noktalarından izlendi.
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