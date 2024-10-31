Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, şut ve taktik çalışmalar yaptı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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