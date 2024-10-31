Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, şut ve taktik çalışmalar yaptı.
Sivasspor, yarınki antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
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