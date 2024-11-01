Akıncılar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.K. (20) yönetimindeki 06 AE 9855 plakalı otomobil, Akıncılar ilçesi çıkışında şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Akıncılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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