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        Akıncılar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:57
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        Akıncılar'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        B.K. (20) yönetimindeki 06 AE 9855 plakalı otomobil, Akıncılar ilçesi çıkışında şarampole devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Akıncılar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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