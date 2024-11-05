Doğanşar'da genç girişimcilere yönelik besi sığırcılığı kursu düzenlendi
Sivas'ta genç girişimcilere yönelik besi sığırcılığı kursu gerçekleştirildi.
Sivas'ta genç girişimcilere yönelik besi sığırcılığı kursu gerçekleştirildi.
Doğanşar Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta veteriner hekim Bahattin Uz tarafından besi yetiştiriciliği konusunda eğitimler verildi.
Uz, hayvancılığı geliştirme acısından büyük önem taşıyan bu tür kursların devam edeceğini söyledi.
Kursta başarılı olan 9'u kadın 42 kursiyere sertifikaları verildi.
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