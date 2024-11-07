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        Zara'da tarımsal iş makinelerinin tescil kaydına başlandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası, tarımsal iş makinelerinin araç tescil kayıtlarını yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:12
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        Zara'da tarımsal iş makinelerinin tescil kaydına başlandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası, tarımsal iş makinelerinin araç tescil kayıtlarını yapmaya başladı.

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Karayolları Trafik Kanunu'nun belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar maddesine göre tarım alanında kullanılan motorlu tarım iş makinelerinin araç tescil işlemlerini ziraat odalarına verilmesinin ardından ilçede ilk tarım iş makinesi tescil işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şimşek, biçerdöver, balya, silaj, pancar hasat, pamuk hasat, patates hasat, çayır biçme, kanatlı orak, motorlu çapa ve fındık makinelerinin tescil işlemlerinin bundan böyle ziraat odaları tarafından yapılacağını belirtti.

        Zara'da ilk tarımsal iş makinesi olarak biçerdöverin tescil işlemini yaptıklarını aktaran Şimşek, "Üreticilerimizin tarımda kullanılan iş makinelerini almaları halinde ziraat odalarından tescil yaptırmaları gerekmekte." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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