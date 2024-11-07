Zara'da tarımsal iş makinelerinin tescil kaydına başlandı

Şimşek, biçerdöver, balya, silaj, pancar hasat, pamuk hasat, patates hasat, çayır biçme, kanatlı orak, motorlu çapa ve fındık makinelerinin tescil işlemlerinin bundan böyle ziraat odaları tarafından yapılacağını belirtti.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Karayolları Trafik Kanunu'nun belge ve plaka vermeye yetkili kuruluşlar maddesine göre tarım alanında kullanılan motorlu tarım iş makinelerinin araç tescil işlemlerini ziraat odalarına verilmesinin ardından ilçede ilk tarım iş makinesi tescil işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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