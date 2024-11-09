Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Deveci, Şarkışla'da ziyaretlerde bulundu

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Şarkışla ilçesinde gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Deveci, ilk olarak Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i makamında ziyaret ederek kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Daha sonra gazi ve şehit ailelerini ziyaret eden Deveci, ailelere plaket takdim etti.

Deveci, gazi ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz var. Bu vatan evlatlarına olan borcumuz asla ödenemez. Onların fedakarlıkları her zaman gönlümüzde yaşayacak." dedi.