Suşehri'nde asfalt çalışmaları sürüyor

Suşehri Belediyesi ilçedeki asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, asfalt çalışmasına katılan personeli ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

İlçeyi güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Kayaoğlu, "Bu çalışmalar bir ekip işi. Yağmur, kar, soğuk demeden çalışan mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Özveriyle çalışan personelini tebrik eden Kayaoğlu, "Asfalt çalışması yapan arkadaşlarımıza tatlı ikramında bulunduk. Güzel hizmetlerimizle, güzel günlere hep birlikte ulaşacağız inşallah." diye konuştu.