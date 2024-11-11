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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin akademik yılı açılışında konuştu:

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin birçok noktada dünyayla rekabet ettiğini, bunu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:18
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin akademik yılı açılışında konuştu:
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin birçok noktada dünyayla rekabet ettiğini, bunu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yılı açılış töreninde konuşan Güler, Sivas'ın ozanlar, yazarlar ve düşünürler şehri olduğunu ifade etti.

        AK Parti iktidarları dönemindeki hizmetler hakkında bilgi veren Güler, 2002'den bugüne üniversite sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini dile getirerek, "Doktorasını tamamlamış doktor öğretim üyesi sayımız 80 binlerde, profesör ve doçent sayımız 40 binlerde. Bu kapasite, Türkiye olarak bölgesel ve küresel manada hem verimlilik hem rekabet hem de gücümüzü ortaya koyabilmemiz açısından çok önemli." dedi.

        Üniversitelerin öncülüğünde her alanda insan kaynağını çok iyi yönlendirdiklerini anlatan Güler, "Birçok noktada şu anda dünyayla rekabet ediyoruz hatta çok daha ileriye kendimizi taşımış durumdayız. Bunu daha da büyütmemiz, geliştirmemiz lazım. O yüzden kıymetli hocalarımıza çok görev düşüyor." diye konuştu.

        - "Türkiye'nin şu anda üretemeyeceği çok az şey kaldı"

        Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

        "Araştırma merkezlerimize çok önem vermemiz lazım. Yapay zeka uygulamalarından dijital sistemlerin gelişimine birçok noktada artık farklı gündemimiz var. Yakın zamanda meclisimizde kripto varlıklarla ilgili kanun çıkarttık. Önümüzdeki dönemlerde yine dijital sistemlerle ilgili birçok kanun hazırlıklarını devam ettiriyoruz. Siber güvenlik diyoruz, artık dijital sistemlerin, yapay zeka uygulamalarının ve aynı zamanda diğer yazılım gibi teknoloji sistemlerinin korunması da gerekiyor. Birçok konuda kanun hazırlıklarını yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin desteği, sizlerin araştırmaları, öncülüğü çok kıymetli. Türkiye'nin şu anda üretemeyeceği çok az şey kaldı, çok istisnai şeyler var."

        Güler, akademisyenlerin yetiştireceği öğrencilerin gelecekte bu ülkeye hizmet edecek çok önemli görevlerde bulunacağını dile getirerek, akademisyenlere güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise üniversite olarak 18 fakülte, 4 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 4 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu ile eğitime hizmet verdiklerini söyledi.

        Gelişen dünyada bilgiyi daha erişilebilir kılmayı, yenilikçi projelerle bilime ve insanlığa katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Şengönül, üniversiteyi daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "İnsan ve Toplum" konulu açılış dersini verdi.

        Programa, Sivas Vali Vekili İhsan Maskar, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

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