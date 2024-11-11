Sivas'ta cinayet zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş'nin ise tedavisi sürüyor.

Aralarında husumet bulunan İ.Y. (34) ile Ali Özen, Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y'nin tüfekle ateş ettiği Özen ile olay sırasında kaldırımda bulunan ve saçmalar isabet eden İ.Ş. (26) yaralanmıştı.

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