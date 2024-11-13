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        Sivas'ta içme suyu hattındaki 45 yıllık çelik borular değiştiriliyor

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 45 yıl önce yerleştirilen içme suyu hattındaki çelik boruları yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:30
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        Sivas'ta içme suyu hattındaki 45 yıllık çelik borular değiştiriliyor
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 45 yıl önce yerleştirilen içme suyu hattındaki çelik boruları yenileme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Sivas Belediyesi, eskiyen 45 yıllık çelik su borularını ve yeni su borularını belediye önünde sergiledi.

        Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas Belediyesi olarak doğru su yönetimi politikası kapsamında ilk olarak çelik boru hatlarının değişimine başladıklarını belirtti.

        Yüceyurt Mahallesi'nden başlayıp, Hayri Sığırcı Caddesi'ne kadar uzanan bölgede yaklaşık 1450 metre uzunluğundaki çelik hattın değişimini sağladıklarını ifade eden Uzun, eski boruları sergilediklerini söyledi.

        Uzun, "Yaklaşık 45 yıl önce içerisi paslanmasın diye zifte benzer bir malzeme ile kaplandığını görüyoruz. İçerisindeki malzeme sağlık açısından çok uygun değil. Zaman içerisinde çelik boruların basınçtan dolayı yamulduğunu tespit ettik." diye konuştu.

        - "1450 metre uzunluğundaki çelik boru hattını değiştirdik"

        Uzun, içme suyunda kayıp ve kaçağı önlemeyi de hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki hatlarda çok ciddi anlamda kayıp ve kaçak var. Bizim bu kayıp ve kaçaklarla ciddi anlamda mücadele etmemiz lazım. Bunun için de hatlara kesinlikle müdahale edilmesi lazım. Bu sene 1450 metre uzunluğunda çelik boru hattını değiştirdik. Yaklaşık 10 bin metre civarında çelik boru değişim alanı kaldı. Önümüzdeki sene içerisinde il merkezindeki bir çok alanın çelik borularını değiştirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 4,5 yıllık süre içerisinde şehrimizdeki bu çelik boru hatlarına ciddi anlamda girip hem kayıp kaçağı önlemeyi düşünüyoruz hem de daha sağlıklı daha modern çelik boruları döşeyerek, şehrimizdeki vatandaşlarımızın sağlıklı su almasını gerçekleştirmiş olacağız."

        Uzun, yeni su kaynakları arayışlarının devam ettiğini de belirterek, vatandaşları su tasarrufuna davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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