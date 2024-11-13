Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

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