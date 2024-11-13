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        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:53
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        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

        Göreve yeni başlayan Türkmen, muhtarlarla tanıştıktan sonra köy ve mahallelerdeki sorunları dinledi.

        Galeri
        Galeri

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