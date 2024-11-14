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        Sivas'ta müstakil eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ta müstakil bir evin duvarına çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:22 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:22
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        Sivas'ta müstakil eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ta müstakil bir evin duvarına çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde yol kenarında boş durumda bulunan müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılarak Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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