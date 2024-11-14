Sivas'ta müstakil eve çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sivas'ta müstakil bir evin duvarına çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sivas'ta müstakil bir evin duvarına çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde yol kenarında boş durumda bulunan müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılarak Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle evde büyük çapta hasar meydana geldi.
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