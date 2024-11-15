Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan futbolcular kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 7'ye 7 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sakatlıkları geçen Alex Pritchard ve Hüseyin Arslan takımla çalışmalara başladı.
Tedavisine devam edilen Rey Manaj'ın birkaç gün içinde saha çalışmalarına başlamasının planlandığı bildirildi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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