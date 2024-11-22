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        Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Kadına şiddete dur de" klibi

        Sivas Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:09
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        Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Kadına şiddete dur de" klibi
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        Sivas Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında klip hazırladı.

        Kadın polislerin de yer aldığı klip şehrin değişik yerlerinde çekildi. "Kadına yönelik şiddete dur demek için Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak yanınızdayız" mesajıyla paylaşılan klipte, polis merkezi amirliklerinde yer alan Güven Masası'nın da önemine vurgu yapıldı.

        Klipte, İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli şubelerinde yer alan polisler görev aldı.

        Şiddete maruz kalan kadınlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istenilen klipte, "Unutmayın, yalnız değilsiniz. Kadına şiddete karşı hep birlikteyiz." mesajı da verildi.

        Hazırlanan klip, Sivas Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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