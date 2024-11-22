Sivas Emniyet Müdürlüğünden "Kadına şiddete dur de" klibi

Şiddete maruz kalan kadınlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istenilen klipte, "Unutmayın, yalnız değilsiniz. Kadına şiddete karşı hep birlikteyiz." mesajı da verildi.

Kadın polislerin de yer aldığı klip şehrin değişik yerlerinde çekildi. "Kadına yönelik şiddete dur demek için Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak yanınızdayız" mesajıyla paylaşılan klipte, polis merkezi amirliklerinde yer alan Güven Masası'nın da önemine vurgu yapıldı.

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