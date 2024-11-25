Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak koordinasyon ve ısınma çalışması yapıldı.

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