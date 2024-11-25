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        Sivas'ta ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

        Sivas Valiliği himayesinde 2024'ün başında hayata geçirilen ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:25
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        Sivas'ta ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete girdi
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        Sivas Valiliği himayesinde 2024'ün başında hayata geçirilen ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen aracın tanıtım törenine, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile il protokolü katıldı.

        Törende konuşan Vali Şimşek, sağlık alanında Sivas'a önemli katkı sağlayacak mobil kanser tarama aracını hizmete aldıklarını belirtti.

        Kanserle daha etkili bir mücadele yürütüleceğini aktaran Şimşek "Valiliğimiz himayesinde 2024 yılının başında hayata geçirdiğimiz ŞİFA Projesi ile sağlık alanında merkezdeki gücümüzü kırsala taşımayı ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedeflemiştik." ifadesini kullandı.

        Kanser ve ağız diş taramaları başta olmak üzere bağımlılık ve obezite gibi birçok alanda yapılan bilgilendirmelerle kırsalda yaşayan 10 binlerce vatandaşa ulaştıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Projenin en önemli bileşenlerinden biri olan kanser taramaları konusunda köylerimizden vatandaşlarımızı Kanser Tarama Merkezlerimize taşıyarak hizmet vermeyi sürdürüyorduk. Bugün Şifa Projesi kapsamında hizmete aldığımız mobil kanser tarama aracımızla artık ilçelerimize, köylerimize kadar bu hizmeti götürebilecek ve kanserle daha etkili bir mücadele yürütebileceğiz. Son teknoloji mamografi cihazının entegre edildiği mobil kanser tarama aracımız şehrimize hayırlı olsun. Bu aracın ilimize kazandırılması noktasında başta Sağlık Bakanlığımıza, İl Özel İdaremize, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve hayırseverlerimize sonsuz teşekkür ediyorum."

        Vali Şimşek, hayata geçirdikleri projelerde desteklerini esirgemeyen AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve milletvekillerine de teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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