Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta mahsur kalan 4 çoban 7 saatte kurtarıldı

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan dört çoban 7 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta mahsur kalan 4 çoban 7 saatte kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan dört çoban 7 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

        Kurt deresi mevkisinde, dört çoban ile bin koyun tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan çobanlar belediyeyi arayarak yardım istedi.

        Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobanlara ulaşılamadı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 7 saat süren çalışmanın sonunda çobanlara ve sürüye ulaşıldı.

        Ekipler tarafından kurtarılan çobanlar ve sürü beldede bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çobanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta sürüleriyle mahsur kalan 4 çoban 7 saatte kurtarıldı
        Sivas'ta sürüleriyle mahsur kalan 4 çoban 7 saatte kurtarıldı
        Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü...
        Sivas'ta 906 yerleşim yeri kardan ulaşıma kapandı, 100 hayvan donarak öldü...
        Sivas'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Sivas'ta kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Sivas'ta ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete girdi
        Sivas'ta ŞİFA Projesi kapsamında mobil kanser tarama aracı hizmete girdi
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Akıncılar'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun kurtarıld...
        Akıncılar'da kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 900 koyun kurtarıld...