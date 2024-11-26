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        Sivas'ta kar ve tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsünü muhtar kurtardı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsünü muhtar kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:12
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        Sivas'ta kar ve tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsünü muhtar kurtardı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsünü muhtar kurtardı.

        İlçeye bağlı Harun köyü yakınlarında tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle koyunlarıyla mahsur kalan çobanlar, köy muhtarı Nihat Diler'i arayarak yardım istedi.

        Köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta muhtar Diler tarafından bulunan 2 çoban ve koyun sürüsü zorlu hava koşullarına rağmen köye getirildi.

        O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Diler, "Köy sürüsünü ve kaybolan çobanları arayıp bulduk. Sürüsüyle beraber köye getirdik. Tipi nedeniyle çok zor şartlarda büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Yeni doğmuş bir kuzu var, çobanlarımız ve sürü donmak üzereydi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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