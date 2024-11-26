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        Şarkışla'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:24
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        Şarkışla'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

        Kaymakam Samet Öztürk, stanttaki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşlara dağıtılan broşürlerin önemini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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