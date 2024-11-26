Şarkışla'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında ilçede esnaf ve vatandaşlara broşür dağıttı.

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