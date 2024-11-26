Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Daha sonra 5'e 5 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.​​​​​​​

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.