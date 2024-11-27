Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        SBTÜ'de hızlı veri işlenmesine olanak sağlayan "Bir Bragg Izgara" projesi patent aldı

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Bilkent Üniversitesinin ortak yürüttüğü çalışmayla savunma sanayisi ve alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılması amacıyla geliştirilen "Bir Bragg Izgara" isimli proje, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        SBTÜ'de hızlı veri işlenmesine olanak sağlayan "Bir Bragg Izgara" projesi patent aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Bilkent Üniversitesinin ortak yürüttüğü çalışmayla savunma sanayisi ve alzheimer hastalığının erken teşhisinde kullanılması amacıyla geliştirilen "Bir Bragg Izgara" isimli proje, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

        Projenin yürütücüsü SBTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurul Üyesi Doç. Dr. Timuçin Emre Tabaru, düzenlediği basın toplantısında, Bilkent Üniversitesi ile ortak yürüttüğü çalışma kapsamında hazırlanan projenin patentini aldıkları söyledi.

        Projenin, sağlık sektörünün yanı sıra veri aktarımı ve savunma sanayisinde kullanılabileceğini anlatan Tabaru, şöyle konuştu:

        "Projeyle fiber optik kablolarla aktarılan bilgi ve elektronik cihazlar yerine optik cihazlarla çok daha hızlı veri işlenecek. Işığı kontrol ederek hükmetmeyi keşfettik. Medikal alanlara, lazer sistemlerine, kuantum teknolojilerine doğru yönelecek. Her biri insanlık yararına olan farklı sektörlerde kullanılabilecek bir parça ürettik. Yeni çağın fotonik entegre devrelere doğru yöneldiği bir durumda fotonik aygıtları geliştirebileceğiz. Bu da bizi yüksek hızlı haberleşme, kuantum teknolojilerine doğru yönelecek bir kapıyı açacağını düşünüyoruz. Buradan elde edilecek verilerle hem üniversitemize hem de insanlık yararına katkı sunacağız."

        Tabaru, "Aynı zamanda alzheimer hastalığının erken tespitine yönelik fiber optik sensörlerin üretimine başlamış bulunmaktayız. Sağlık Enstitüleri Kurumu tarafından projemiz desteklendi. Burada ürettiğimiz malzemeleri orada biyoalgılama için de kullanacağız." ifadelerini kullandı.

        SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise üniversitenin ilk patentini alan Prof. Dr. Tabaru'yu tebrik ederek teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor
        Ulaş'ta belediye ekipleri karla mücadele ediyor
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Çayyurt Semt Polikliniğini ziyaret etti
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Çayyurt Semt Polikliniğini ziyaret etti
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'taki İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde jet motoru parçası üretildi
        Sivas'taki İleri Alaşımlar Üretim Merkezinde jet motoru parçası üretildi
        Çocukların 'tepsili' kayak keyfi
        Çocukların 'tepsili' kayak keyfi