Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.
Antalyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.
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