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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:51 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:51
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

        Antalyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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