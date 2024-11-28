Akıncılar'da güvenlik güçleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği personeli, doğanın karla kaplanması nedeniyle yol kenarlarına, kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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