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        Akıncılar'da güvenlik güçleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:21
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        Akıncılar'da güvenlik güçleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Akıncılar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Amirliği personeli, doğanın karla kaplanması nedeniyle yol kenarlarına, kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaymakam Musa Türkmen, jandarma ve emniyet personelinin kış boyunca yaban hayvanlarını besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtti.

        Türkmen, faaliyete katılan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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