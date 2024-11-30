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        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

        Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:28
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        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı
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        Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

        Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl sezonu erken açtıkları için mutlu olduklarını belirterek, bütün kayakseverleri Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne davet etti.

        Geçen yıl kayak sezonunu yıl başında açtıklarını aktaran Altun, "Türkiye'nin parlayan yıldızlarından olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye'de kayak sezonunu açan ilk tesislerden biri. Bugün itibariyle hizmete açmış bulunmaktayız. Kasım ayında sezonu açmak bizi de sevindirdi." dedi.

        Altun, en az 120 gün kayak sezonu beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Açıldığımız günden bu yana Türkiye’nin en ekonomik ve en modern kayak merkezi olmayı amaçladık. Bu noktada fiyat politikamızı belirlerken mutlak sürdürülebilirliği amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'deki en ekonomik kayak merkezi olma özelliğini korumaktayız. Tüm kayakseverleri bekliyoruz. Yeni yatırımlarımızla konaklama sayısı 300 yatak civarında. Buz pistimiz, bungalov evlerimiz var. Herkesi merkezimize bekliyoruz."

        Tokat'tan gelen Beyza Ercan da kayak merkezini çok beğendiğini belirterek, "Sezonun erken açılması bizim için iyi oldu. Tokat'tan buraya kayak yapmak ve buranın atmosferini görmek için geldik." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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