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        Sivasspor ligde 3 maçtır galibiyete hasret

        Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Net Global Sivasspor, galibiyete hasret kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:11
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        Sivasspor ligde 3 maçtır galibiyete hasret
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        Trendyol Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Net Global Sivasspor, galibiyete hasret kaldı.

        Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 3 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

        Sivas temsilcisi ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Sivasspor, ligde 3 maçta bir puan toplayabildi.

        Kırmızı-beyazlılar, 18 puanla puan cetvelinde 9. sırada yer alıyor.

        Sivasspor, ligin 15. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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