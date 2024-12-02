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        Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

        Sivas'ın Altınyayla ilçesi, gece sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:33
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        Sivas sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
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        Sivas'ın Altınyayla ilçesi, gece sıfırın altında 23,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Altınyayla'yı, sıfırın altında 22,7 dereceyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü takip etti.

        Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Erzincan Çayırlı'da 22,5, Otlukbeli'nde 22,4, Refahiye'de 21,6 ve Erzurum'un Çat ilçesinde 21 derece olarak kaydedildi.

        Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Kayseri Tomarza ve Tokat Artova'da 20,7, Bayburt Aydıntepe ve Malatya Kuluncak'da 20,6, derece ölçüldü.

        Öte yandan soğuk hava, Sivas merkez ve ilçelerinde de etkili oldu.

        Sıcaklığın gece sıfırın altında 10, gündüz ise 6 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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