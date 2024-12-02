Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Onvo Antalyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla 8 Aralık Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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