Sivas'ta "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

Sivas Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, acil sağlık hizmetleri konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

Acil sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Şimşek, "Hastanın zamanında hastaneye intikali çok önemli, 1 saniye bile hayat kurtarabilir. Bu nedenle bu sistemi tüm vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla acil sağlık hizmetlerinde farkındalık oluşturabilir ve intikal süresini daha da azaltabiliriz." dedi.