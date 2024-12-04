Suşehri'nde Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Suşehri Belediyesi Taşköprü Sosyal Tesisleri'nde Kaymakamlık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa katılan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, engeli bireyler ve aileleriyle sohbet etti.

Kaymakamı Yıldız, engellilerin temel hak ve özgürlüklerden, mevcut imkan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarının devletin ve tüm toplumun sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kayaoğlu ise "Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum." dedi.