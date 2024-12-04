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        Sivas'ta 55 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 55 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:55
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        Sivas'ta 55 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
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        Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 55 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çalışmada il merkezinde 55 elektronik sigara ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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