Sivas'ta 55 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 55 elektronik sigara ele geçirildi.
Sivas'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 55 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Elektronik sigara kaçakçılığına yönelik çalışmada il merkezinde 55 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.
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