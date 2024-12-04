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        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:46 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:46
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        Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki basın ve taraftara kapalı antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik maç yaptı.

        Kırmızı-beyazlı ekibin idmanı, hava koşulları nedeniyle 45 dakika sürdü.

        Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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