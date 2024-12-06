Gemerek'te kadınlara ve gençlere yönelik kurs açıldı

Adıgüzel, açılan kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirterek, "Kursa katılanlara teşekkür ediyorum. Aldıkları sertifikalar ile kendilerine yeni imkanlar bulacaklar." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Adıgüzel, AA muhabirine, kadınlara ve gençlere yönelik hasta ve yaşlıların bakımına destek eğitimi, bilgisayar işletmenliği, İngilizce A1 seviye, yetişkinlere yönelik 1. kademe okuma yazma ve temel eğitim kursu açtıklarını söyledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara ve gençlere yönelik kurs açıldı.

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