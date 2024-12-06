Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde, basın ve taraftara kapalı antrenmanda kırmızı beyazlı ekibin taktik maç yaptığı öğrenildi.
Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Öte yandan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü görevine getirilen Şahin Ertem, başkan Bahattin Eken ve başkan vekili Burak Özçoban ile antrenmanın bir bölümünü takip etti.
Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
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