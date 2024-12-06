Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde, basın ve taraftara kapalı antrenmanda kırmızı beyazlı ekibin taktik maç yaptığı öğrenildi.

Sivasspor, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.