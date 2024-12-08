Sivassporlu Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi

Net Global Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray iye oynadıkları maçta sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olduğu için özür diledi.

Arnavut futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçında profesyonel futbol hayatında yaşamak istemediği bir durumla karşı karşıya kaldığı için çok üzgün olduğunu belirtti.