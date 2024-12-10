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        Suşehri'nde polis adayları POMEM sınavlarına hazırlanıyor

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde gençler ücretsiz olarak verilen kursta Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:13
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        Suşehri'nde polis adayları POMEM sınavlarına hazırlanıyor
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde gençler ücretsiz olarak verilen kursta Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanıyor.

        Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen 32'nci dönem POMEM sınavlarına hazırlık eğitimleri Spor Salonu'nda kurulan parkurda başladı.

        Spor antrenörü Mertcan Demir tarafından verilen eğitimlerde polis adayları zorlu parkurlarda ter döküyor.

        Suşehri Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, eğitime katılan tüm adayların başarılı olması için gayret gösterdiklerini belirtti.

        Kursa katılan adaylara başarı dileyen Yüksel, kursun gerçekleşmesine katkı sağlayan Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'a teşekkür etti.

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        Galeri
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