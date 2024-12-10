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        Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıkları böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlıyor

        Sivas Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Eyüp Coşar, obezite, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarının böbrek taşı oluşumuna zemin hazırladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:38
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        Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıkları böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlıyor
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        Sivas Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Eyüp Coşar, obezite, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarının böbrek taşı oluşumuna zemin hazırladığını belirtti.

        Coşar, yaptığı yazılı açıklamada, böbrek taşının idrarda çözünebilen kalsiyum, ürik asit, mineral ve diğer kimyasalların böbreklerde kristalleşerek oluşturduğu taşlar olduğunu bildirdi.

        Çoğu böbrek taşının böbreğin içinde bu çöken kristaller üzerinden oluştuğuna dikkati çeken Coşar, "İlk belirtiler genelde 30'lu yaşlarda ortaya çıkmakta, erkeklerde bayanlara göre biraz daha yüksek oranda görülmektedir. Aile taş öyküsü, az su tüketimi, hareketsiz yaşam ve bazı beslenme alışkanlıkları taş oluşumu riskini artırmakta, obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalıklar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Bir kez taş hastalığı yaşayan kişilerde ortalama 10 yıl içinde yüksek oranda taşın tekrarladığını vurgulayan Coşar, şunları kaydetti:

        "Böbrek taşı farklı boyutlarda oluşabilir. 4 milimetre ve altındaki taşlar idrar yoluyla kolayca atılabilirken 6 milimetreden büyük olanlar ise idrar yolunda sıkışıp kalabilmekte ve bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Sırtta kaburgaların alt kısmında ağrı, alt karın bölgesine yayılan ağrı, idrarda yanma ve acı, mide bulantısı, kusma, idrarın yapısı, rengi ve yoğunluğunda değişiklik, idrarda kan olması görülmektedir. Enfeksiyon varlığında ateş ve üşüme de bu belirtilere eşlik edebilir."

        Coşar, Sivas Devlet Hastanesinde böbrekteki, idrar kanalları ve idrar torbasındaki taşların radyolojik olarak teşhis edilip, tedavi edildiğini ifade etti.

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