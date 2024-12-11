Sivas'ta açılan kursta kadınlar peynir yapmayı öğreniyor

Sivas'ta düzenlenen kursa katılan kadınlara peynir yapımı öğretiliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleri ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Çallı köyünde başlatılan peynir üretim kursunu ziyaret etti.

Ziyarette kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını inceleyen Şimşek, üretime katkı sağlamayı amaçlayan kadınlara teşekkür etti.