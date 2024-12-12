Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla son buldu.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Bodrum'a giderek kampa girecek.

        Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta köprü ayağında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Sivas'ta köprü ayağında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutukland...
        Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutukland...
        Sivas'ta vefat eden nikah memurunun ismi görev yaptığı salona verildi
        Sivas'ta vefat eden nikah memurunun ismi görev yaptığı salona verildi
        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta açılan kursta kadınlar peynir yapmayı öğreniyor
        Sivas'ta açılan kursta kadınlar peynir yapmayı öğreniyor