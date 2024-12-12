Sivas'ta özel eğitim okulu öğretmeni, eTwinning 15. Ulusal Konferansı'nda birinci oldu

Sivas'ta özel eğitim okulu öğretmeni Nadire İnal, katıldığı eTwinning 15. Ulusal Konferansı'nda birincilik elde etti.

Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmeni İnal, "Özel Eğitimde Özel Değerler" isimli projesiyle Antalya’da düzenlenen eTwinning 15. Ulusal Konferansı'nda birincilik ödülü kazandı.

Okulun müdürü Süleyman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnal'ın 9 farklı ülkenin yürüttüğü Special Values in Special Education (Özel Eğitimde Özel Değerler) isimli proje ile birincilik kazandığını söyledi.

Başarısından dolayı İnal'ı tebrik eden Güler, "Türkiye özel ödülünü kazanarak bize bu gururu yaşatan öğretmenimiz Nadire İnal başta olmak üzere projede aktif görev alan Sevgi Ergan, Reyhan Yıldız, Nevzat Bulut ve Hüseyin Ala öğretmenlerimize çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.