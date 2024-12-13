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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:09
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        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

        A.K. (68) idaresindeki 01 Z 2310 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri kara yolu, Pınarbaşı kavşağında M.K. (51) yönetimindeki 06 KB 2409 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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