Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59. Sokak'ta 9 katlı apartmanın 9. katında M.E.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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