Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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