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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:40
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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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