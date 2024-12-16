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        TBMM'de milletvekillerine tescilli Sivas pastırması ikram edildi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine tescilli Sivas pastırması ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:53
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        TBMM'de milletvekillerine tescilli Sivas pastırması ikram edildi
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekillerine tescilli Sivas pastırması ikram edildi.

        Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, borsa tarafından düzenlenen tanıtım etkinliğinde, TBMM üyeleri coğrafi işaret tescili bulunan Sivas pastırmasını tattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Sivas pastırmasının geleneksel yöntemlerle, katkı maddesi kullanılmadan üretildiğine dikkati çekerek, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alınan Sivas pastırmasının lezzetinin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması amacıyla Avrupa Birliği tescili için başvuru yaptıklarını belirtti.

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise TBMM’de düzenlenen bu tür etkinliklerin, Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

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        Galeri

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