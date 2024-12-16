Sivas'ta annesi ve ikiz kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

H.K'nin emniyetteki ilk ifadesinde, annesi ve ikiz kardeşi ile aralarında alacak meselesi olduğu ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öğrenilmişti.

Polis tarafından yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği belirlenen zanlı tedavi altına alınmıştı.

Yapılan incelemede anne Ş.K'nin evin mutfağında kafasına geçirilen poşetle boğularak, eczacı kalfası oğlu H.K'nin ise evin koridorunda tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta 14 Aralık Cumartesi günü 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Ş.K. (67) ve oğlu H.K'den (46) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaşmıştı.

Hafta sonunda yaşanan olayın ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.K. (46) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

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