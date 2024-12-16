Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.
Bu arada il merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
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