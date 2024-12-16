Sivas'ta inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapı yandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde prefabrik yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde prefabrik yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyazı Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belirlenecek.
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