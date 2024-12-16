Sivas'ta inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapı yandı

Yangın Akıncılar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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